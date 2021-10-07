Британский и американский боксеры встретятся в ринге уже в третий раз.

В ночь с 9 на 10 октября по киевскому времени в США пройдет бой между двумя известными супертяжеловесами - чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Фьюри - Уайлдер: где смотреть бой

В Украине поединок британского и американского боксеров покажет медиасервис MEGOGO. Бой будет доступен для просмотра по подписке.

Также бой покажет стриминговый сервис DAZN (стоимость месячной подписки - 55 гривен).

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В России поединок будет транслировать канал "РЕН-ТВ", в США - ESPN+ и FOX PPV, в Великобритании - BT Sport Box Office.

Начало боя - ориентировочно в 06:00 утра по киевскому времени.

Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера еще в декабре 2020, но этого не случилось.

В августе этого года Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Автор: Антон Дударь