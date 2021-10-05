Два знаменитых супертяжеловеса встретятся в ринге уже в третий раз.

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе пройдет бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Фьюри и Уайлдер встретятся в ринге уже в третий раз. Букмекеры считают британского боксера фаворитом боя.

На победу Фьюри дается коэффициент 1,33, тогда как на Уайлдера - 3,25. На то, что поединок завершится вничью, можно поставить с коэффициентом 21,00.

Что касается того, как именно завершится бой, победа Фьюри нокаутом оценивается коэффициентом 1,91, а досрочная победа Уайлдера - 3,75.

На то, что британец выиграет по очкам, букмекеры выставили коэффициент 3,60, а вот победа американца решением судей выглядит наименее вероятным вариантом - коэффициент 17,00.

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Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера еще в декабре 2020, но этого не случилось.

В августе этого года Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Автор: Антон Дударь