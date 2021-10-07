Боб Арум не рискнул без охраны сводить лицом к лицу заклятых соперников.

Легендарный глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум запретил британскому боксеру Тайсону Фьюри проводить дуэль взглядов перед поединком с американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом сообщил журналист Грег Розенштейн в Twitter.

Арум побоялся устраивать традиционную дуэль взглядов на финальной пресс-конференции, потому что на сцене не было охраны и был риск, что бойцы начнут бой до выхода в ринг и звука гонга.

"Они бы начали толкаться, если бы битва взглядов состоялась. На сцене не было охраны, а ведущая их подстрекала. Кто бы их остановил? Они оба очень эмоциональные ребята, они обижали друг друга на глазах у всего мира, говорили о сопернике худшие вещи, но слова не причиняют вреда. Теперь вы хотите свести их, как злых псов, чтобы они что-то устроили. Битвы взглядов не было, и мы спасли бой", - сказал Арум.

Напомним, что Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в бою с Уайлдером.

Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера еще в декабре 2020, но этого не случилось.

В августе этого года Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Автор: Артем Будрин