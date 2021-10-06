Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри предложил Энтони Джошуа свои тренерские услуги.

33-летний британец считает, что если бы он готовил Джошуа к бою с Александром Усиком, то украинец не победил бы. Об этом Фьюри заявил в своем интервью для FOX Sports Australia.

"Я убежден, что если бы я тренировал Джошуа перед боем с Усиком, то он бы однозначно победил. Я официально предлагаю ему свои услуги - подготовить к реваншу. Я гарантирую, что он победит, если я буду готовить его к реваншу. Я заставлю его драться так, как это положено великому бойцу".