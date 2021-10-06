Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри предложил Энтони Джошуа свои тренерские услуги.
33-летний британец считает, что если бы он готовил Джошуа к бою с Александром Усиком, то украинец не победил бы. Об этом Фьюри заявил в своем интервью для FOX Sports Australia.
"Я убежден, что если бы я тренировал Джошуа перед боем с Усиком, то он бы однозначно победил. Я официально предлагаю ему свои услуги - подготовить к реваншу. Я гарантирую, что он победит, если я буду готовить его к реваншу. Я заставлю его драться так, как это положено великому бойцу".
Недавно Фьюри прокомментировал победу Усика над Джошуа.
Читайте такжеУсик пообещал быть еще сильнее в повторном бою с Джошуа
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Фьюри и Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, когда он может состояться.
- В то же время чемпион мира по версии WBC Фьюри проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером. Он состоится 9 октября.