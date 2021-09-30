Британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа подвел итоги после своего поражения украинцу Александру Усику.

31-летний Джошуа выставил соответствующий пост в Instagram.

"Я посмотрел бой, проанализировал свою подготовку и нашел свои ошибки. Я усвоил урок. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Не беспокойтесь обо мне. Мой дух силен!", - написал Энтони.