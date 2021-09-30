Энтони Джошуа / фото REUTERS
Британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа подвел итоги после своего поражения украинцу Александру Усику.
31-летний Джошуа выставил соответствующий пост в Instagram.
"Я посмотрел бой, проанализировал свою подготовку и нашел свои ошибки. Я усвоил урок. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Не беспокойтесь обо мне. Мой дух силен!", - написал Энтони.
Напомним, что стали известны новые подробности насчет реванша между боксерами.
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Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.