Эдди Хирн заявил, что у него "нет проблем" с тем, чтобы провести бой в Киеве.

Промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о возможном месте проведения реванша своего клиента с новым чемпионом Александром Усиком.

Как передает boxingnews24.com, Хирн сообщил, что есть несколько вариантов, включая Украину.

"Я бы провел реванш на открытой площадке, сделал бы это в апреле. Мы делали это раньше. Я хотел бы провести поединок в Великобритании, но я уверен, что команда Усика хочет, чтобы он прошел в Киеве. Если честно у меня нет проблем с этим. У меня нет проблем, чтобы поехать в Киев. Нужно все проанализировать и посмотреть, какой доход в этом случае мы можем получить", - сказал промоутер.

"Конечно, наш первый выбор - это Великобритания. Также у нас были предложения с Ближнего Востока, чтобы провести матч-реванш там", - добавил Хирн.

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Напомним, ранее стало известно, когда может состояться реванш Усика и Джошуа.

Усик ранее заявил о том, что хотел бы провести реванш на "Олимпийском" в Киеве.

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Антон Дударь