Бой точно состоится, но "маловероятно", что его удастся организовать в Украине.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион Энтони Джошуа проведут реванш.

Данное условие было прописано в контракте на первый бой боксеров - реванш был предусмотрен только на случай победы Усика, который был претендентом на титулы и успешно отобрал их.

Джошуа после боя подчеркнул: "Вскоре мы снова все это сделаем". Он также заявил, что верит в свою победу в следующем бою. Его промоутер Эдди Хирн также сказал: "Я знаю, что Джошуа захочет провести реванш".

Усик заявил, что пока не думает о реванше, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы второй бой состоялся в Украине.

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"Где бы я реально хотел провести реванш? На "Олимпийском". В Киеве", - сказал украинец на пресс-конференции.

Впрочем, Хирн поспешил огорчить Усика, заявив, что организовать реванш в Украине вряд ли удастся:

"Маловероятно, что реванш состоится в Украине. Не исключено, что это будет международная локация, но я думаю, что это будет Великобритания".

Также стало известно, что ни Джошуа, ни Усик не будут проводить промежуточные бои.

"У Джошуа есть право на использование опции реванша, незамедлительного реванша, уточню. По контракту никак нельзя провести промежуточный бой перед реваншем", - подчеркнул промоутер украинца Александр Красюк в комментарии Behind The Gloves.

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Антон Дударь