Бой Фьюри-Уайлдер состоится 9 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскрыл свой план на поединок с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером отметив, что тот ничего не сможет сделать, чтобы остановить его.

Фьюри заявил, что набросится на Уайлдера с первого раунда и будет бить соперника, пока тот не упадет на ринг, пишет Boxing News 24/7.

"У меня был один из лучших тренировочных сборов, который я когда-либо проводил. У меня нет травм, и я могу бить очень сильно. Я изменил свой стиль с контрпанчера в агрессивного нокаутера, для чего потребовалась шесть недель тренировок. Я прогнозирую очередной нокаут. Мы собираемся начать наносить удары с первого раунда. И я не перестану бить Уайлдера, пока он не упадет", - сказал Фьюри.

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Напомним, бой Фьюри-Уайлдер состоится 9 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера в декабре 2020 года, но этого не случилось.

В августе этого года Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге. Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, когда он может состояться.

В то же время чемпион по версии WBC Фьюри проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером. Он состоится 9 октября.

Автор: Александр Топчий