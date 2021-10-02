Виталий Кличко надеется, что бой-реванш между Усиком и Джошуа пройдет через шесть, максимум восемь месяцев.

На бой-реванш в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа придет больше болельщиков, чем на их поединок в Лондоне.

Об этом заявил мэр Киева, вечный чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает "Гордон".

Он надеется, что бой-реванш между Усиком и Джошуа пройдет через шесть, максимум восемь месяцев.

Городской голова также прокомментировал вероятность проведения этого поединка в Киеве.

"Сложный вопрос. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел - то в Киеве", - сказал Кличко.

Он добавил, что Усик сейчас на контракте у промоутерской компании К2 Promotions, которую основали братья Виталий и Владимир Кличко.

"Я обещал, что он станет чемпионом мира, мы как промоутеры сделали для этого все, чтобы он это доказал всем, но это заслуга преимущественно Александра... Но мы также помогаем, делаем все для того, чтобы спорт развивался", - сказал Кличко.

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Сейчас, по мнению мэра Киева, "важно не ломать конструкцию", которая привела Усика к успеху.

"Я убежден, что та команда, которая привела сейчас к этому успеху, также сможет привести к победе Усика и в бою-реваншу", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион Энтони Джошуа проведут реванш. Данное условие было прописано в контракте на первый бой боксеров - реванш был предусмотрен только на случай победы Усика.

Усик заявил, что пока не думает о реванше, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы второй бой состоялся в Украине. Однако, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что организовать реванш в Украине вряд ли удастся. Позже Хирн сообщил, что есть несколько вариантов места проведения реванша, включая Украину.

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Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, сообщил, что опция реванша с британцем Энтони Джошуа уже активирована. Красюк подтвердил, что поединок может состояться примерно в феврале-марте.

Усик-Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, ставший чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Александр Топчий