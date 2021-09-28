Повторный бой скорее всего состоится в феврале или марте 2022 года.

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, сообщил, что опция реванша с британцем Энтони Джошуа уже активирована.

Об этом Красюк заявил на пресс-конференции.

"Реванш был прописан в контракте, он уже активирован стороной Джошуа. Я помню, как мы обсуждали с Александром вопрос реванша - он не расстроился, наоборот, обрадовался. Сказал: "Побью Антоху дважды". У нас есть ограничения по времени, в рамках которого должен состояться реванш, и те даты, которые Эдди Хирн объявил на пресс-конференции (февраль-март) - это действительно так", - сказал Красюк.

"Зима, "Олимпийский", февраль - может, если было бы +20, было бы комфортно. Я вспоминаю первый поединок Усика на стадионе "Арена Львов". Октябрь, температура там была +5. Возле ринга было сидеть некомфортно. Мы хотим, чтобы в Украине происходили события такого масштаба. Сделаем все, что от нас зависит, для популяризации такого вида спорта", - добавил Красюк.

Ранее промоутер британского экс-чемпиона Эдди Хирн отметил, что в Украине слишком холодно в феврале для проведения реванша между Джошуа и Усиком.

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Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Артем Будрин