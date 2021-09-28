Украинский боксер Александр Усик после победы над Энтони Джошуа выразил желание посетить оккупированный Российской Федерацией Крым.

34-летний спортсмен озвучил это желание во время пресс-конференции.

Усик подчеркнул, что хочет продемонстрировать свои пояса первому тренеру Сергею Лапину.

"Пояса надо дождаться, чтобы ехать домой, в Крым. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру. Зайти в свой зал родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться и боксировать, размышлять и прощать, перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину", - сказал Усик.