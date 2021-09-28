Украинский боксер Александр Усик после победы над Энтони Джошуа выразил желание посетить оккупированный Российской Федерацией Крым.
34-летний спортсмен озвучил это желание во время пресс-конференции.
Усик подчеркнул, что хочет продемонстрировать свои пояса первому тренеру Сергею Лапину.
"Пояса надо дождаться, чтобы ехать домой, в Крым. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру. Зайти в свой зал родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться и боксировать, размышлять и прощать, перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину", - сказал Усик.
Напомним, что Усик не жалеет о том, что не нокаутировал Джошуа.
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Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.
- Уже известно, что боксеры проведут реванш.