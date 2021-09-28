Украинский боксер в деталях рассказал о поединке с британцем.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик рассказал о поединке с Энтони Джошуа.

В ходе своей пресс-конференции Усик, в частности, ответил на вопрос о том, чего ему не хватило для победы нокаутом:

"Почему вы такой кровожадный? Победил, и слава Богу. Есть победа, почему обязательно, чтоб человек падал. У него есть родные, близкие, мама, папа. Это минус большой кусок здоровья, когда человек падает и валяется без сознания. Я вообще, если честно, не за то, чтобы люди падали без сознания, а потом вставали и забывали, какой сегодня день, приходили в чувство", - сказал украинец.

"Провел поединок, 12 раундов отбоксировали, великолепно, красочно. Людям понравилось, все замечательно. Не было нокаута, ну и слава Богу, что не было. Чуть здоровее будем с Антохой", - добавил Джошуа.

Также Усик рассказал об ударах Энтони Джошуа:

"Были достаточно ощутимые удары. Можно посмотреть на мое лицо. Было рассечение, когда мы ударились головами. Потом легенький удар его джеба окончательно разбил бровь, которая заливала мой правый глаз кровью. Не буду скрывать, что были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску, но я быстро возвращался".

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"В бою так зашкаливает адреналин, эмоции, что ты это ощущаешь уже после боя - боль, крепатуру и все остальное. В ринге ты очень сконцентрирован на своих действиях", - отметил боксер.

Усик также рассказал, как его тренер Юрий Ткаченко останавливал его от необдуманных действий:

"В каком-то из раундов, мне кажется, в третьем, я достаточно неплохо попал Энтони в челюсть. Это как-то внутренне очень сильно завело, когда я кинулся и начал наносить необдуманные удары. Когда я сел в углу, мой тренер Юрий Иванович говорит: "Соберись, остановись. Выполняй задание, которое мы с тобой нарабатывали". Я вернулся оттуда и продолжил выполнять наставления, которые я слышал из своего угла".

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Уже известно, что боксеры проведут реванш.

Автор: Антон Дударь