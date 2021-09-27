Боксер подчеркнул, что больше всего соскучился по семье.

Украинский боксер Александр Усик ночью 27 сентября прилетел в Киев в статусе чемпиона мира. Звездного спортсмена встречали журналисты и поклонники бокса и аплодировали за сенсационную победу над британцем Энтони Джошуа.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Александр, выйдя из терминала аэропорта, сказал, что желает съесть что-то вкусненькое. Также Усик рассказал, что не думает о реванше с британцем, а просто хочет провести время со своей семьей, особенно с детьми.

Он также добавил, что пояса WBA, WBO, IBF и IBO прибудут в Украину приблизительно через три недели, когда на них "выгравируют дату, место и имена".

А еще Усик интересно ответил на вопрос о том стал ли он популярнее в мире спорта:

"Прикольно. В Instagram нормально подписчиков появилось".

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Артем Будрин