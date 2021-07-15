Поединок двух супертяжеловесов перенесен на осень.

Промоутерская компания Top Rank объявила новую дату поединка между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, который пришлось перенести из-за коронавируса.

Об этом сообщает Twitter Top Rank.

Поединок перенесен на 9 октября. Бой состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Напомним, что изначально бой был запланирован на 24 июля.

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Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера в декабре 2020, но этого не случилось.

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Автор: Антон Дударь