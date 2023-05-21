Екатерина Усик считает, что Василий достойно представил Украину.

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика поделилась впечатлениями от боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хэйни.

"Скажу свое независимое мнение. Я немного понимаю в боксе. Как по мне, Василий выиграл. И это неоспоримый факт. Он достойно представил Украину, он настоящий профессионал своего дела. Дай Бог нашим спортсменам побед великих и мира в нашей Украине. Пусть орки завидуют, даже в условиях войны наши люди тренируются и показывают самые высокие результаты. Слава Украине", - написала Усик в Instagram.

Как завершился бой между Ломаченко и Хэйни

24-летний непобедимый американец Хэйни во второй раз защитил свой статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Девин одержал победу над 35-летним Василием единогласным решением судей (дважды 115-113 и 116-112). Впрочем, такой вердикт вызвал немало споров среди боксерского сообщества. Более того, сторона Ломаченко будет оспаривать исход боя.

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"Лома" не признал свое поражение после поединка и заявил, что собирается вернуться в Украину "защищать Православную Церковь".

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