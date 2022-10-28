Александр Усик продолжает собирать награды по итогам этого года.

Всемирная боксерская организация (WBO) признала реванш между обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа "Боем года".

Об этом сообщает сайт WBO.

Отметим, что ранее достижения Усика на ринге были также отмечены WBO наградой "Боец года".

Кроме того, организация WBC вручила Александру Усику специальный пояс, посвященный Украине.

Напомним, в августе этого года состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Также в реванше с Джошуа украинский боксер завоевал пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring. Усик стал первым боксером в истории, который становился обладателем этого титула в двух весовых категориях.

Лучшие моменты реванша Усик - Джошуа:

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Добавим, что после победного реванша Усику нужно получить только пояс WBC, которым владеет Тайсон Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира может пройти в марте следующего года.

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