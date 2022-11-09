Александр Усик не против подраться с Александром Поветкиным.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем отношении к боям с представителями РФ.

В интервью польскому изданию Іnteria украинский боксер заявил, что у него нет особого желания драться с россиянами, однако он готов провести бой с Александром Поветкиным, если тот вернется на ринг.

"Хотел бы я побоксировать с россиянином? Я столько раз их побеждал. Для чего мне нужен еще один бой против одного из них?

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Что касается Поветкина, который заявил, что может вернуться в ринг, то это я бы устроил. У меня не было бы выбора, кроме как просто сильно его побить", - сказал Усик.

Добавим, что Александр Поветкин публично поддержал вторжение России в Украину и назвал украинцев нацистами.

Отметим, что в 2013 году Александра Поветкина на ринге избил Владимир Кличко. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

За свою карьеру Поветкин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед, трижды проиграл и один бой завершился вничью.

На счету 35-летнего Александра Усика 20 боев на профессиональном ринге. Все они завершились победами украинца.

В своем последнем бою Усик победил в реванше британца Энтони Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Ожидается, что свой следующий бой Александр Усик проведет в феврале-марте 2023 года против Тайсона Фьюри. Это будет боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

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