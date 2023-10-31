Повреждение, которое получил Тайсон в бою против Нганну, не позволит в этом году провести поединок "за абсолюта".

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, почему бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри могут перенести с 23 декабря на другую дату.

"Александр хочет драться 23 декабря. Мы организовали тренировочный лагерь в Испании. Он нацелен на 23 декабря. Мы не соглашались на перенос, но если Фьюри действительно получил повреждение - что мы можем сделать? Мы бы не хотели побеждать версию Тайсона в бою с Нганну. Это не принесет никакой пользы и уважения. Хотим, чтобы Фьюри был в лучшей форме. Потому что мы думаем не только о поясах. Стараемся творить историю, а история должна быть зрелищной", - сказал Красюк для talkSport Boxing.

Бой Усик - Фьюри: что известно

Александр Усик подписал контракт на бой против Тайсона Фьюри 29 сентября. Точной даты поединка пока организаторы не объявляли, но речь идет о декабре или январе. Местом проведения выбрана Саудовская Аравия.

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Украинский боксер заявил, что намерен сразиться с "Цыганским королем" в запланированную дату 23 декабря, а если британец будет не готов, то "пусть оставит пояс и идет отдыхать".

Фьюри заявил, что он не убегает от боя и готов подраться с Усиком тогда, когда скажут организаторы.

После боя Фьюри - Нганну Усик поднялся на ринг и провел дуэль взглядов с британцем. Боксеры пообещали устроить поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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