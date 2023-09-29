Сообщается, что мегафайт Усика и Фьюри может пройти 23 декабря или в январе 2024 года.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) прокомментировал подписание контракта на бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Вскоре. Готов драться", - написал Усик на своей странице в Instagram.

Напомним, сегодня, 29 сентября, Тайсон Фьюри сообщил о подписании контракта на бой с Александром Усиком.

Видео дня

Фрэнк Уоррен, промоутер "Цыганского короля", рассказал, когда будет объявлена дата боя британца с Усиком. По его словам, официальное объявление долгожданного события состоится после поединка Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Встреча Фьюри и Нганну пройдет 28 октября.

Сообщается, что мегафайт Усика и Фьюри может пройти 23 декабря или в январе 2024 года.

Ситуация в супертяжелом весе - главное

Последний бой Усика состоялся в августе с Даниэлем Дюбуа. Тогда украинец нокаутировал британца в девятом раунде, защитив чемпионские пояса.

28 октября Фьюри проведет бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Эдди Хирн отмечал, что в один вечер бокса вместе с боем Усик - Фьюри могут провести свое противостояние Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, но по последней информации бывшие чемпионы мира не смогли договориться об организации поединка.

Вас также могут заинтересовать новости: