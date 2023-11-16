Василий Ломаченко планирует провести два боя в 2024 году.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко планирует провести два боя в следующем году.

Об этом рассказал промоутер украинского боксера Боб Арум. По словам главы Top Rank, в 2024 году Василий проведет бой против Джорджа Камобососа в Австралии, а затем сразится с Шакуром Стивенсоном.

"Наш план состоит в том, чтобы Василий попытался выиграть титул чемпиона мира в Австралии по бою против Камбососа, а затем провел объединительный поединок.

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Шакур Стивенсон сразится с Ломаченко в следующем году, но я не могу сказать, что это будет следующий его соперник.

План состоит в том, чтобы Ломаченко провел бой в Австралии. Это то, над чем мы сейчас работаем. Поединок должен пройти в первом квартале следующего года. Я не знаю точной даты, но в первом квартале", - приводит слова Арума ProBox TV.

Напомним, Василий Ломаченко взял паузу в карьере после поражения от американского боксера Девина Хейни в мае этого года.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Камбосос может пройти в декабре этого года. Однако украинец попросил отдых до конца года и только после этого он начнет подготовку к следующему бою.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что Василий готовится вернуться в ринг в начале 2024 года.

Добавим, что Шакур Стивенсон накануне заявил о желании провести бой с Василием Ломаченко в следующем году.

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