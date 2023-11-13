Василий Ломаченко вернется на ринг в феврале следующего года.

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Василия Ломаченко, пролил свет на будущее бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях.

По словам функционера, украинец проведет свой следующий бой в начале следующего года. Климас сообщил, что Ломаченко будет боксировать не в титульном поединке.

"Сейчас титул недоступен. Василий Ломаченко должен подраться в феврале 2024 года. Анонс боя должен состояться в ближайшие несколько дней", - сказал Климас в комментарии YouTube-каналу ESNEWS.

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Напомним, Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2023 года. Украинский боксер проиграл американцу Девину Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ранее глава Top Rank Боб Арум сообщал, что они планировали провести бой Ломаченко против Джорджа Камбососа в декабре этого года, но украинец попросил отдых до конца года. И только после этого он начнет подготовку к следующему бою.

Добавим, что в послужном списке украинского боксера 17 побед (11 нокаутом) и три поражения в 20 боях на профи-ринге.

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