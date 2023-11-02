Александр Усик рассказал о планах Василия Ломаченко на ближайшее будущее.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик рассказал о планах Василия Ломаченко по возвращению на ринг.

По словам Усика, Ломаченко планирует провести поединок против австралийского боксера Джорджа Камбососа.

"До меня дошли слухи, что он планирует бой с Камбососом. Я не знаю, когда это сражение может состояться. Конечно, решать и объявлять должен он сам, но если говорить от себя, то я бы очень хотел, чтобы Василий вернулся на ринг.

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Я бы хотел, чтобы он вышел на бой и снова стал чемпионом. Я хочу этого", - заявил Усик в комментарии ProBox TV.

Напомним, что Василий Ломаченко свой последний бой провел в мае 2023 года. Украинец в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе проиграл американскому боксеру Девину Хейни.

Ранее глава Top Rank Боб Арум сообщал, что они планируют организовать для Василия Ломаченко бой против Джорджа Камбососа за титул чемпиона мира IBF. Этот поединок может состоятся в 2024 году.

Добавим, что в послужном списке Ломаченко 17 побед (11 нокаутом) и три поражения в 20 боях на профи-ринге.

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