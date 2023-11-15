Шакур Стивенсон желает подраться с Василием Ломаченко.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко после поражения от Девина Хейни планирует в начале следующего года вернуться в ринг.

Известный американский боксер Шакур Стивенсон в очередной раз решил бросить вызов Ломаченко.

"Мы знаем, что Ломаченко решил в этом году в ринг не возвращаться. Но слышал, что он уже готов скоро вернуться. Сейчас я здесь явлюсь чемпионом, так что давай сделаем это.

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Не знаю, согласится ли Лома. Впереди у меня бой с Де Лос Сантосом, а потом можно подраться с Ломаченко", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Напомним, Ломаченко свой последний бой провел 21 мая 2023 года. Украинский боксер в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе проиграл Девину Хейни. После этого поражения Василий решил взять перерыв в карьере.

Ожидается, что Ломаченко скоро объявит о возвращении в ринг. Планируется, что украинец проведет бой в феврале 2024 года. Однако его соперником станет не Шакур Стивенсон, а Джордж Камбосос.

Добавим, что Шакур Стивенсон уже не первый раз вызывает Василия Ломаченко на поединок, однако украинец пока игнорирует американца.

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