Шакур Стивенсон видит своим следующим соперником только Василия Ломаченко.

Известный американский боксер Шакур Стивенсон поделился планами на ближайшее будущее.

26-летний спортсмен заявил, что хочет провести бой против экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

"Я хочу Василия Ломаченко, но хочет ли он меня? Хочет ли он меня?" - приводит слова Стивенсона известный журналист Майкл Бенсон на своей странице в Twitter.

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Стоит отметить, что ранее планировалось, что Стивенсон проведет титульный бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Хейни. Однако Девин неожиданно решил подняться на дивизион выше и выйти на ринг против обладателя титула WBC Риджиса Прогрейса.

При таком развитии событий Шакур Стивенсон видит своим следующим соперником только украинца Ломаченко.

Напомним, в мае этого года Василий Ломаченко единогласным решением судей проиграл Девину Хейни. Шакур Стивенсон свой предыдущий бой провел в апреле этого года. 26-летний американец техническим нокаутом победил Шуичиро Йошино.

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