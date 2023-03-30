По его мнению виноваты слишком острые высказывания в социальных сетях.

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Фрэнк Уоррен высказал свое предположение, почему не состоялся бой британца с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

По его мнению причиной срыва поединка стали споры в соцсетях.

"Знаете, что убило этот бой? Социальные сети. Все эти срачи в соцсетях. Если бы люди все сделали по-взрослому, то тогда не было бы никаких проблем.

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Вот как все получается: все что-то говорят и оправдывают свои слова, а бойцы занимают позицию", - передает слова Фрэнка Уоррена Boxing Social.

Отметим, что Усик и Фьюри неоднократно обменивались публичными обращениями в соцсетях. В начале января 2023-го года Александр опубликовал фото после тренировки в бассейне и назвал англичанина "пузатым". "Цыганский король" ответил, что уже идет за украинцем, назвав его "кроликом". После этого Усик дважды публиковал провокационные посты, обращаясь к Фьюри "пузо". Тайсон больше не отвечал.

В марте стало известно, что Усик сделал много шагов на встречу для проведения боя. Представители боксеров договорились о гонораре 70:30 в пользу Фьюри, также поединок должен был состояться на родине британца, однако Тайсон еще и захотел исключить из контракта опцию реванша.

22 марта стало известно, что бой между Усиком и Фьюри не состоится. Следующим соперником украинца станет французский боксер.

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