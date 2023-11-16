Александр Усик и Тайсон Фьюри провели первую пресс-конференцию.

В четверг, 16 ноября, в Лондоне состоялась пресс-конференция чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Британский боксер на пресс-конференции агрессивно заявил, что отберет все пояса украинца.

"Усик, ты можешь бежать, но "Цыганский король" придет за тобой. Это моя эпоха, а твое время истекло. Твой непобежденный рекорд и твои пояса - они будут моими!", - заявил Фьюри.

Украинский чемпион на пресс-конференции рассказал библейскую историю.

"Хочу рассказать одну историю, которая очень похожа на нашу с Тайсоном. Про Давида и Голиафа.

Когда Господь даст мне его в руки, то я сделаю свою работу", - сказал Усик.

Фьюри выкрикнул: "Невозможно!".

Александр ответил спокойно: "У Господа нет ничего невозможного".

После пресс-конференции украинец и британец провели битву взглядов, во время которой начали толкаться, поэтому их пришлось разнимать.

Усик - Фьюри: видео битвы взглядов

Бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года на "Kingdom Arena" в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону в этом поединке будут стоять все 4 основных пояса: титул Фьюри по версии WBC и пояса Усика по версиям IBF, WBA и WBO.

Отметим, что победитель этого поединка станет первым абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов.

Вас также могут заинтересовать новости: