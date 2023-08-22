Малик Скотт считает, что у украинского боксера крепкий подбородок, который выдержит удары Дэниеля Дюбуа.

Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт дал свой прогноз на бой Александра Усика с Дэниелом Дюбуа.

По мнению наставника экс-чемпиона мира, Усик накажет британского боксера, потому что у того не было ранее соперников, похожих на украинца.

"Я считаю, что Усик одержит победу досрочно. Конечно, Дюбуа - большой парень. Конечно, он может ударить его. Но даже если он его ударит, что тогда? У Усика один из лучших подбородков в дивизионе. Пропущенные удары не повлияют на него. Он принимал более жесткие удары от еще более крупных боксеров, чем Дэниел Дюбуа. Александр не самый большой панчер, но он тебя накажет, потому что он нанесет тебе такие удары, которых ты не увидишь. Дэниел Дюбуа никогда не был в ринге с подобными боксерами", - сказал Скотт для ESNEWS.

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Усик - Дюбуа: какие прогнозы на бой

26 августа Усик будет защищать свои пояса в бою против Дюбуа на "Тарчински Арена" во Вроцлаве (Польша).

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон заявил, что у Дюбуа нет шансов в бою против украинца.

Букмекеры однозначно верят в Усика, отдавая крымчанину высокие шансы.

А вот в Дюбуа верит, похоже, только его промоутер Фрэнк Уоррен, заявивший, что британец "навяжет свою волю" Усику.

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