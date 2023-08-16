Фрэнк Уоррен верит, что Даниэль Дюбуа может победить Александра Усика.

Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Даниэля Дюбуа, поделился прогнозом на бой своего подопечного против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Функционер считает, что 25-летний британский боксер победит украинца, если использует свои преимущества в физических параметрах.

"Дюбуа выйдет и навяжет Усику бой, будет контролировать поединок, использовать все свои физические атрибуты: джеб, превосходство в длине рук, габариты. Он будет драться в ритме и начнет выбрасывать бомбы. Дюбуа - очень пагубный панчер, и он покажет свой темперамент. Поэтому я верю, что он станет чемпионом.

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Если не позволять меньшему бойцу заставлять тебя пятиться, если не дать ему переджебить себя, то у тебя не будет проблем. Дюбуа убедится, что будет контролировать это, вот и все. Как только прозвучит стартовый гонг, он навяжет свою волю в этом бою", - заявил Уоррен в комментарии YouTube-каналу "Boxing News".

Напомним, бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону в этом поединке будут пояса WBA, WBO, IBO и IBF, которыми владеет украинский боксер.

В андеркарде боя Усик - Дюбуа выступят известные украинские боксеры: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харциз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин, Александр Соломенников и другие.

Ранее УНИАН сообщал, что транслятором поединка Усика против Дюбуа в Украине будет медиасервис MEGOGO.

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