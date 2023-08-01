Медиасервис MEGOGO будет транслировать поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и претендентом на титулы Даниэлем Дюбуа в Украине и Польше.
Посмотреть событие на MEGOGO в Украине можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события.
Помимо главного события вечера, будет транслироваться также андеркард боя и будет студия до и после поединка.
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Усик - Дюбуа: что нужно знать
- 26 августа в польском городе Вроцлав Усик будет защищать свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в бою против 25-летнего британца Дюбуа.
- В андеркарде поединка выступят известные украинские боксеры: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харциз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин, Александр Соломенников и другие.
- Букмекеры выбрали фаворита боя. Прогнозисты не оставляют практически никаких шансов Дюбуа.
- Усик заявил, что ему приятно боксировать в Польше. Именно там он впервые завоевал чемпионский титул в крузервейте. Также Александр сказал, что его вечер бокса в Польше укрепит дружбу между украинцами и поляками.