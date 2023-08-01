26 августа супертяжеловесы выйдут в ринг во Вроцлаве.

Медиасервис MEGOGO будет транслировать поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и претендентом на титулы Даниэлем Дюбуа в Украине и Польше.

Посмотреть событие на MEGOGO в Украине можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события.

Помимо главного события вечера, будет транслироваться также андеркард боя и будет студия до и после поединка.

Видео дня

Усик - Дюбуа: что нужно знать

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