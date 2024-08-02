Выход в полуфинал означает, что даже в случае поражения украинец получит "бронзу".

Украина гарантированно получит третью медаль на Олимпийских играх-2024 благодаря победе Александра Хижняка в четвертьфинале веса до 80 кг. Он выиграл поединок 1/4 финала и вышел в полуфинал.

Соперником украинца в четвертьфинале был Вандерлей Перейра из Бразилии. Хижняк выиграл на записках всех судей (5:0).

Соперником Хижняка в полуфинале 4 августа станет либо Турабек Хабибуллаев из Узбекистана, либо Арлен Лопес из Кубы.

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По регламенту соревнований, спортсмены, проходящие в полуфинал, гарантируют себе как минимум "бронзу", тогда как для "золота" им нужно получить еще две победы на турнире.

Олимпийские игры-2024 - медали украинцев

Украинская феттовщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. В матче спортсменка одолела представительницу Южной Кореи Чои Сибин – 15:14. Это была первая медаль для Украины на Олимпийских играх-2024. За место в финале Харлан соревновалась с француженкой Сарой Бальцер, второй в мировом рейтинге. Украинка потерпела поражение – 7:15.

Сергей Кулиш в стрельбе из пневматической винтовки с трех позиций с 50 м в финале стал вторым и завоевал серебро. Он соревновался с китайцем Лю Юкуном. Последний и стал победителем с результатом 463,6 балла. Кулиш с 461,3 баллами занял второе место.

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