Александр Красюк подчеркнул, что 23 декабря боксеры драться не будут.

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился деталями организации боя с Тайсоном Фьюри.

По словам Красюка для iFL TV, долгожданный поединок состоится в начале 2024 года.

"Мы ожидали, что Фьюри проведет бой с Усиком 23 декабря, такой была наша договоренность, ее подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и знаем, что если боец не готов и не желает выходить на ринг – ты не можешь подтолкнуть его, он никогда этого не сделает. Но весь мир ждет большого боя, поэтому мы должны быть гибкими", - заявил промоутер.

Видео дня

Он отметил, что украинский боксер готовится в тренировочном лагере в Испании.

"Усик не будет драться 23 декабря. Бой перенесен на начало 2024-го, вот так мы поступили. Поэтому сейчас Усик снимает все видео, проводит съемки для предстоящего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании. Если все будет в порядке, то на следующей неделе о чем-то будет объявлено. Поэтому раньше следующей недели я не хочу... скажем так, это будет не хорошо, если я объявлю о чем-то раньше следующей недели", - сказал Красюк.

Когда пройдет поединок Усик - Фьюри

По информации авторитетного журналиста Майка Коппинджера, бой украинца против британца состоится в феврале следующего года.

Раньше Усик раскритиковал промоутера "Цыганского короля", когда стало известно, что Фьюри не готов драться 23 декабря.

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