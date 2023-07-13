Энтони Джошуа считает, что у Даниэля Дюбуа есть шансы нокаутировать Александра Усика.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился своим прогнозом на бой обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Звездный британский боксер сделал несколько комплиментов украинцу, но в конце заявил, что верит в победу своего соотечественника.

"У Дюбуа есть все шансы. Бокс - это прекрасный бизнес, прекрасная игра. Поэтому мы его смотрим. Я действительно уважаю Усика. Я знаю, как усердно работает этот парень. Его успех не пришел за счет удачи. Он добился успеха благодаря упорному труду. Но также было бы здорово увидеть победу Дюбуа, ради его отца. Учитывая все, через что он прошел, для него это кажется мечтой. Это как история Фрэнка Бруно, если вы понимаете, о чем я говорю.

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Усик пропускает удары. Поэтому если он пропустит "неправильный" удар, то может упасть. Помните, что это супертяжелый вес. Вы имеете дело с серьезными ударниками, поэтому я даю Дюбуа шанс панчера", - сказал Джошуа в комментарии BoxingSocial.

Добавим, что бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа в польском Вроцлаве на "Tarczynski Arena".

Накануне украинский и британский боксеры провели первую дуэль взглядов.

Напомним, Энтони Джошуа дважды боксировал против Александра Усика и оба раза проиграл. В сентябре 2021 года украинец победил британца единогласным решением судей и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. В августе прошлого года Усик в реванше победил Джошуа раздельным решением судей и защитил свои пояса.

Следующий свой бой Энтони Джошуа проведет 12 августа 2023 года против своего соотечественника Диллиана Уайта.

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