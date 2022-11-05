Все стороны заинтересованы, чтобы этот поединок состоялся.

Василий Ломаченко сразится за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Девина Хэйни, убежден менеджер украинского боксера Эгис Климас.

"Сейчас я скажу, что уверен, что поединок Ломаченко – Хэйни состоится, поскольку все работают. Я знаю, что Девин и его отец хотят этого боя. "Лома" хочет драться, Top Rank желает этого поединка. Поэтому все хотят этого боя. Почему бы его не организовать? Когда против тебя выходит такой парень, как Ортис, ты не думаешь, что Хэйни смотрит ваш поединок. Ты думаешь о том, как одержать победу в этом бою. В социальных сетях много разговоров, но половина из них ничего не значит. Пусть люди, которые болтают, выйдут на ринг, и попробуют выглядеть хорошо или плохо. Если бы это было так легко, то все бы так делали", - сказал Климас для ID Boxing.

Ломаченко - Хэйни

Победа над Ортисом стала для украинца 17-й на профессиональном ринге. Далее Ломаченко и его команда сделают все возможное, чтобы организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Все пояса держит в своих руках американец Девин Хэйни, который готов принять вызов Ломаченко.

Видео дня

Теофимо Лопес видит фаворитом именно украинца в бою Ломаченко - Хэйни.

Хэйни в октябре этого года повторно избил австралийца Камбососа и таким образом защитил свои титулы.

Ломаченко в 2020 году имел шанс стать абсолютным чемпионом мира, но Лопес одолел Василия единогласным решением судей.