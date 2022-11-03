Ломаченко одержал победу над Ортисом единогласным решением судей.

В ночь на 30 октября состоялся бой бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко против американца Джемейна Ортиса.

Как сообщает издание Чемпион, гонорар украинского боксера за этот бой составил 2 миллиона долларов. При этом, часть денег от общей суммы гонорара 34-летнего боксера уйдет его промоутерам, менеджеру Эгису Климансу, катмену Рассу Анберу и другим членам команды, а также на уплату налогов. Таким образом, после всех расходов, сумма гонорара Ломаченко составила 1,2 миллиона долларов.

Стоит также отметить, что Василий Ломаченко следует традиции делить поровну гонорар со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко. Следовательно, личный доход Василия от боя против Ортиса составит 600 тысяч долларов.

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Добавим, что Александр Усик, который является близким другом и кумом Ломаченко, за реванш с Энтони Джошуа заработал порядка 40 миллионов долларов.

Напомним, бой Ломаченко - Ортис продлился все 12 раундов и завершился победой украинского боксера единогласным решением судей: 115-113, 116-112, 117:111.

Победа над Ортисом стала для украинца 17-й на профессиональном ринге.

Ожидается, что в своем следующем бою Василий Ломаченко поборется за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Девина Хэйни. Американец ранее уже заявил о готовности подраться с украинским боксером.

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