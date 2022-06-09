Девин Хэйни отметил приоритетность поединка с украинским боксером.

23-летний американский боксер Девин Хэйни, который накануне стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, поделился планами на будущее, назвав имена желаемых соперников.

По словам американского боксера, приоритетными для него являются поединки с Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом.

"На следующей неделе я встречусь со своей командой, и мы выясним, что будет дальше. Мы не исключаем каждый вариант. Очевидно, что я подписался на бой-реванш, но нужно посмотреть, как все будет развиваться. Мы хотим проводить большие поединки, потому вместе с командой готовы сделать все для этого.

У меня достаточно мотивации перед встречей с любым соперником, но очевидно, что поединок против Ломаченко - это большой бой. Все лидеры нашей весовой категории меня мотивируют - Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко.

Эти двое находятся в верхней части моего списка, потому что в боях с ними есть большой смысл. Всех других ребят я действительно не оцениваю так высоко", - приводит слова Хэйни Boxing News 24/7.

С бойцом солидарен его экс-тренер Джефф Мейвезер: Хэйни точно должен подраться с Ломаченко.

Напомним, 5 июня Хэйни победил Джорджа Камбососа решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии WBC, а также выиграл пояса WBA, IBF и WBO, ранее принадлежавшие Камбососу.

Хэйни - Камбосос: итоги боя