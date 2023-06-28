Легенда бокса объяснил, почему у Фьюри больше шансов на победу в бою против Усика.

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд поделился своим мнением о потенциальном бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Американский экс-боксер считает, что украинец не сможет победить "Цыганского короля". Он объяснил это тем, что Фьюри умеет вносить коррективы по ходу боя.

"Победит ли Усик Фьюри? Нет! Думаю, Тайсон Фьюри показал, что он отличный боец. Среди всех боксеров, только он способен вносить коррективы по ходу боя. А когда ты это делаешь, то становиться лучше.

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Дело в том, что его никто никогда не побеждал! Я не знаю, способен ли Усик победить Фьюри. Никто этого не делал. И пока Фьюри не побьют, как можно говорить, что кто-то на это способен? Если тебя никто не победил, то ты не показал, что можешь проиграть", - приводит слова Холифилда BoxingSocial.

Напомним, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен был пройти в апреле этого года. Однако команды боксеров не смогли согласовать условия контракта на поединок.

Свой следующий бой Усик проведет против британского претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа. Ожидается, что этот бой состоится 26 августа в польском городе Вроцлав.

Добавим, что в активе Александра Усика 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге. Тайсон Фьюри одержал 33 победы в 34 боях. Еще один поединок британца завершился вничью.

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