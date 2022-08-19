Абсолютные чемпионы мира в первом тяжелом весе вместе поработали на велотренажерах.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик провел совместную тренировку с легендарным экс-боксером Эвандером Холифилдом.

Абсолютные чемпионы мира в первом тяжелом весе, которые перешли в хевивейт, вместе работали на велотренажерах.

Четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд поделился своими ожиданиями от реванша Усик - Джошуа.

"Самое важное – не попасть под удар. Искусство бокса – не дать себя ударить. Проигравший первый бой должен спросить себя, что я сделал не так. Поэтому Джошуа нужно изучить ошибки. Посмотреть, что он сделал не так, и исправить это. Но он тоже не должен полагаться на голоса со стороны. Все ему советуют быть с Усиком более агрессивным, но это совсем непросто. Одно дело советовать, другое – выйти в ринг и заставить соперника танцевать под твою дудку.

Что касается Усика, то он не так габаритный, ему важно избегать ударов. Когда я поднимался в сверхтяжелый дивизион, то понимал, что все соперники будут больше и мощнее", - сказал Холифилд.

Видео тренировки Усика и Холифилда:

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Кроме того, спортсмены подерутся за титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Поединок можно будет посмотреть бесплатно на Киевстар ТВ. Также бой можно увидеть в записи на платформе.

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Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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