Леннокс Льюис обратился к украинскому народу со словами поддержки в соцсетях.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис отреагировал на начало широкомасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

В своем Инстаграме знаменитый боксер выразил слова поддержки украинскому народу.

"Посылаю молитвы моим братьям и сестрам в Украине", - написал Льюис.

Добавим, что ранее слова поддержки Украине, на фоне военной агрессии России, выразили Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Элина Свитолина, Андрей Шевченко и многие другие.

Также отметим, что УЕФА официально объявил о решении перенести финал Лиги чемпионов из России. Кроме того, на исполкоме организации было решено не проводить матчи еврокубков на территории РФ.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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