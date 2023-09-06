Опытный британский боксер и бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Дерек Чисора отреагировал на желание представителей Даниэля Дюбуа провести реванш с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.
39-летний боксер раскритиковал намерения Фрэнка Уоррена добиться реванше, заявив что Дюбуа следует найти менее сложного соперника и начать работать над возвращением после поражения нокаутом.
"Команда Дюбуа будет добиваться реванша, потратит деньги на юристов. Я думаю, что бой пойдет на промоутерские торги, если будет реванш. Но есть ли у Уоррена деньги, чтобы привезти Усика в Лондон на бой? Я так не думаю.
Даниэль - молодой парень, ему всего 25 лет. Даже не ставьте его обратно против Усика. Ему следует провести в декабре легкое сражение и начать свое возвращение. Вот и все, ему не нужно снова драться с Усиком", – заявил Чисора в комментарии YouTube-каналу iFL TV.
Напомним, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде и успешно защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
В пятом раунде этого боя случился скандальный эпизод с ударом Даниэля Дюбуа ниже пояса. Промоутер британца после боя заявил, что его подопечный пробил без нарушения правил. Судья же посчитал, что Даниэль ударил украинца ниже пояса и дал Александру несколько минут на восстановление.
Даниэль Дюбуа также настаивает на том, что его удар был абсолютно легальным.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в официальном релизе сообщила, что Александр Усик законно выиграл бой против Даниэля Дюбуа и защитил свои пояса.
Команда Дюбуа продолжила настаивать на своем и подала апелляцию на результат боя. Представители британца рассчитывают добиться реванша.