Украинский боксер заявил, что планирует завоевать золото через три года в Париже.

Украинского боксера Александра Хижняка наградили серебряной медалью Олимпийских игр.

В финале олимпийского турнира Хижняк нокаутом в третьем раунде проиграл сопернику из Бразилии. При этом украинец оставил за собой первые два раунда.

В эфире "UA: Перший" Хижняк прокомментировал свое поражение в финале:

"Сразу поднялся после удара, не могу сказать, что не мог продолжать. За 4-5 секунд восстановился, хорошо себя чувствовал. Не знаю, почему рефери сразу остановил бой. Многие такие бои продолжают, отсчитывают до девяти. Не знаю, почему судья не дал продолжить. Я чувствовал себя хорошо, был готов идти вперед и побеждать".

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Хижняк подчеркнул, что планирует остаться в любителях и завоевать золотую медаль Олимпиады в Париже через три года:

"Случилось то, что случилось. На все воля Бога, спасибо ему и за это. Хотелось победить. Нашей целью было золото Олимпийских игр, но эта цель не покорилась. Наверное, нужно еще раз пройти этот путь и сделать эту медаль золотой".

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Автор: Антон Дударь