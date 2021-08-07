Украинского боксера Александра Хижняка наградили серебряной медалью Олимпийских игр.
В финале олимпийского турнира Хижняк нокаутом в третьем раунде проиграл сопернику из Бразилии. При этом украинец оставил за собой первые два раунда.
В эфире "UA: Перший" Хижняк прокомментировал свое поражение в финале:
"Сразу поднялся после удара, не могу сказать, что не мог продолжать. За 4-5 секунд восстановился, хорошо себя чувствовал. Не знаю, почему рефери сразу остановил бой. Многие такие бои продолжают, отсчитывают до девяти. Не знаю, почему судья не дал продолжить. Я чувствовал себя хорошо, был готов идти вперед и побеждать".
Читайте такжеВ Федерации бокса Украины обвинили судью в поражении Хижняка в финале Олимпийских игр
Хижняк подчеркнул, что планирует остаться в любителях и завоевать золотую медаль Олимпиады в Париже через три года:
"Случилось то, что случилось. На все воля Бога, спасибо ему и за это. Хотелось победить. Нашей целью было золото Олимпийских игр, но эта цель не покорилась. Наверное, нужно еще раз пройти этот путь и сделать эту медаль золотой".
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио уже деcять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль в артистическом плавании, Людмила Лузан - в гребле, а Станислав Горуна - в карате.
1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк.
Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров. В велотреке четвертое место заняла Елена Старикова.