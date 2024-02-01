17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира.

17 февраля этого года состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором встретятся Тайсон Фьюри и Александр Усик.

Организаторы мегафайта обнародовали эффектный промо-ролик к будущему поединке.

В ролике боксеры оказались в Диком Западе, где украинец прибыл в городок и вызвал на дуэль британца. Затем Усик и Фьюри перевоплощаются в римских гладиаторов и пиратов Карибского моря. Режиссеры трейлера даже изобразили украинца и британца в образах аниме.

В самой концовке видеоролика Тайсон Фьюри и Александр Усик возвращаются на боксерский ринг, где легендарный Майкл Баффер объявляет поединок.

Промо-ролик к бою Усик - Фьюри:

Напомним, победитель боя Усик - ФЬюри заберет все 4 чемпионских пояса по основным версиям - WBA, WBO, IBF (титулы принадлежат Усику) и WBC (пояс у Фьюри). Также победителю этого сражения достанется специальный пояс абсолютного чемпиона мира, который был создан организаторами. Пояс будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".

Отметим, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профи-ринге. В послужном списке украинца 21 победа в 21 бою в профессиональной карьере. "Цыганский король" за свою карьеру одержал 34 победы в 35 боях на профи-ринге, один поединок завершился вничью.

Свой последний поединок Александр Усик провел в августе прошлого года против Даниэля Дюбуа. Украинец победил нокаутом в девятом раунде и защитил чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Тайсон Фьюри своем предыдущем бою с трудом одолел экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок состоялся в октябре 2023 года и завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей.

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