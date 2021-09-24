Тайсон Фьюри считает, что у Энтони Джошуа скверная выносливость.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Слова 33-летнего Тайсона приводит Boxingscene.

"Я мог бы назвать множество причин, по которым Джошуа проиграет этот бой, а Усик победит. Во-первых, он левша, и надо признать, ловкий боксер. Думаю, его удары сильнее, чем многим кажется. Но дело не в том, насколько сильно кто-то бьет - главное, попадать в цель. Рано или поздно в таком случае огромный бодибилдер треснет по швам, как старая дешевая подушка. Кроме того, у него довольно быстро заканчиваются идеи", - сказал Фьюри.

"Считаю, Энтони попытается больше боксировать и использовать джебы. Он прекрасно знает, что у него не хватит выносливости, примерно после трех раундов он начнет задыхаться. Если он не расправится с Усиком раньше, то возможно даже проиграет досрочно", - добавил Тайсон.

Фьюри ранее уже предполагал, что Усик в статусе андердога имеет все шансы одолеть фаворита боя.

Напомним, что бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября. Энтони будет защищать чемпионские титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин