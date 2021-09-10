"Цыганский король" верит, что украинец может шокировать Джошуа.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его соотечественнику из Великобритании Энтони Джошуа будет очень сложно в поединке с Александром Усиком.

Слова 33-летнего Фьюри приводит talksport.

"Мне предстоит провести гораздо более опасный бой, а Джошуа нужно сосредоточиться на своем поединке с Усиком. Это тоже опасное противостояние. Энтони знает, что его могут избить, что он способен упасть в нокаут от рук более мелкого парня. Люди говорят, что у Усика нет никаких шансов, потому что он небольшой, но Энди Руис тоже не был самым большим парнем в мире, однако нокаутировал Джошуа. Им нужно сфокусироваться на собственной карьере и на минуту забыть обо мне", - поделился соображениями Фьюри.

Напомним, что в 2019-м году Джошуа неожиданно упал в нокаут после удара Энди Руиса и проиграл бой, но затем взял реванш и вернул свои титулы.

Фьюри ранее критиковал Усика и заявлял, что у украинца ничего не получится в супертяжелом весе. Также Фьюри говорил, что Джо Джойс прибьет Усика.

Заметим, что "Цыганский король" 9 октября проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

Усик - Джошуа: перед боем

Поединок украинского и британского боксеров пройдет в Лондоне 25 сентября.

На кону в этом бое будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.

Все билеты на это противостояние были проданы за сутки.

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Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Бэллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин