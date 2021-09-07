Поединок состоится 25 сентября в Лондоне.

Опубликован проморолик предстоящего боя между украинским боксером Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

Соответствующее видео показал транслятор боя телеканал Sky Sports.

На видео демонстрируются кадры из предыдущих боев с участием Усика и Джошуа.

Усик-Джошуа: перед боем

Поединок украинского и британского боксеров пройдет в Лондоне 25 сентября.

На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.

Все билеты на этот бой были проданы за сутки.

Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он впервые стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Олег Давыгора