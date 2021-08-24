Боксер Александр Усик посвятил стих Украине.

Боксер Александр Усик прочитал собственный стих, посвященный Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа.

Видео было опубликовано в совместном аккаунте Усика с Василием Ломаченко lomus_official.

"Родненькая, хочу поздравить тебя с Днем рождения. Вчера написал для тебя небольшие строки", - сказал Усик.

Стих Усика:

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"Ти у мене єдина, ти у мене одна,

Ти така неймовірна - матір рідна моя.

Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,

Ти для нас усіх любима, Україна моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа,

Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила

І я буду молитись, щоб в теплі ти була".

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Автор: Антон Дударь