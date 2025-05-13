Флойд Мейвезер инвестировал более 400 миллионов долларов в мошенническую схему.

Самый богатый боксер в истории Флойд Мейвезер стал полным банкротом. Как пишет sport.ua, шокирующие новости о боксере обнародовал известный американский журналист Стивен Эй Смит.

Как рассказал журналист, недавно Мейвезер инвестировал в недвижимость в Нью-Йорке 402 миллиона долларов, однако это была мошенническая схема.

Мейвезер считается самым богатым боксером всех времен. По последним данным от известного ресурса Sportico, состояние Флойда сейчас составляет 1,15 миллиарда долларов США.

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В то же время напомним, что по данным портала GiveMeSport (на начало 2025 года), общий заработок Флойда Майвезера оценивают в 400 млн долларов. На втором месте Джордж Форман, а третье место занял мексиканский боксер Сауль Альверес. Также в рейтинге присутствует и украинский боксер Александр Усик - он на 6 месте.

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Украинский боксер Александр Усик был признан боксером года по версии журнала The Ring.

В то же время Усик уже заговорил о завершении карьеры. По словам спортсмена, ему осталось совсем немного поединков на ринге. Один из них - против Дюбуа. А вот со вторым он еще не может решиться.

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