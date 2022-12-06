Скандальный британский боксер оценил достижения Александра Усика.

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри неожиданно похвалил украинского боксера Александра Усика, владеющего титулами WBO, WBA, IBO и IBF.

"Цыганский король" в комментарии Boxingnews 24 оценил достижения украинца в боксе.

"Я считаю Усика хорошим боксером. Не намерен отбирать у него достижения. Он стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а также взял титулы в сверхтяжелом дивизионе.

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Считаю, что у Александра есть фантастическая карьера, но убежден, что справлюсь с ним", - заявил Тайсон Фьюри.

Добавим, что накануне Тайсон Фьюри провел бой против своего соотечественника Дерека Чисоры. "Цыганский король" одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Этот бой в качестве зрителя посетил Усик. После своей победы Тайсон Фьюри обратился к Александру, грубо оскорбив украинца. Усик подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Ожидается, что бой между Фьюри и Усиком за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в начале следующего года.

Усик - Фьюри: профайлы боксеров

Тайсона Фьюри одержал на профи-ринге 33 победы (24 - нокаутом), еще один его поединок завершился вничью.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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