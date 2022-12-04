Тайсон Фьюри накануне одержал победу техническим нокаутом в бою с Дереком Чисорой.

Обладатель поясов WBA Super, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим мнением о бое Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры.

В интервью британским СМИ украинский боксер очень иронично высказался об этом поединке, назвав его "хорошим спаррингом".

"Что я думаю о поединке Тайсона? Ничего не думаю. Это очень хороший спарринг.

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После боя я ничего не сказал Тайсону. Я смотрел в его безумные глаза. Я очень хочу провести следующий поединок с Тайсоном Фьюри. Весь мир этого желает. Все фанаты бокса хотят увидеть это сражение. Это ради людей. Я буду драться за звание абсолютного чемпиона. Думаю, что ситуация с IBF не помешает, ведь это большой бой за все главные пояса", - сказал Усик в эфире iFL TV.

Напомним, бой Фьюри - Чисора состоялся 3 декабря в Лондоне и завершился победой "Цыганского короля" техническим нокаутом в 10-м раунде.

Добавим, что после боя с Чисорой Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику и вызвал на бой украинца.

Усик - Фьюри: профайлы боксеров

На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы (24 - нокаутом) и одна ничья.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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