Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, признался, что его клиент уже возобновил тренировки и начал подготовку к реваншу после поражения от Александра Усика.

Слова Хирна приводит Boxingnews24.

"Сегодня видел Энтони. Он уже тренируется, уже начал готовиться к реваншу. Сейчас все это в достаточно спокойном режиме. Джошуа уже настраивает себя на реванш. Я хочу увидеть агрессию в его настроении. После боя по лицу Усика было видно, что Джошуа вряд ли нанес серьезный урон. А он способен наносить урон сопернику", - сказал Хирн.