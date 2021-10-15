Боб Арум убежден, что британцу ни за что не победить Александра Усика.

89-летний легендарный глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился соображениями по поводу реванша между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

Цитирует Арума Boxingnews24.

"Эдди Хирн думает, что Джошуа захочет провести матч-реванш, что является своего рода глупостью с его стороны, потому что он ни за что не сможет победить Усика в следующем бою, какую бы новую стратегию он не использовал. Единственный способ победить Усика - это прижать его, загнать в угол и надавить на него большим весом", - сказал Арум.

"Но Усик может ударить в ответ. Как мы все знаем, Тайсон Фьюри способен это выдержать, а у Джошуа слабый подбородок. Усик, вероятно, предпочел бы не участвовать в матче-реванше с Джошуа и сразу провести бой с Фьюри. Права на матч-реванш принадлежат Джошуа и его промоутеру Эдди Хирну. Они активировали реванш, чтобы защитить себя юридически", - добавил Боб.

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Усик - Джошуа: что известно о реванше

Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.

Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле следующего года.

Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.

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Автор: Артем Будрин